Тимофей Баженов рассказал об инициативе, которая вернет похищенные кибермошенниками средства пенсионерам

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Министерство финансов готовит законопроект, который будет регламентировать процесс возврата денежных средств, похищенных с банковских счетов россиян. По словам представителя правительства, документ будет готов к передаче на рассмотрение депутатами Государственной думы не позднее декабря этого года. Лидер общественного движения Тимофей Баженов убежден, что новый состав нижней палаты российского парламента одобрит законопроект уже во время осенней сессии.

— Я неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в законодательство, которое будет защищать население от телефонных и кибермошенников. Я рад, что мой голос и голос миллионов россиян был услышан. Преступники умело используют приемы социального инжиниринга, поэтому то, что они стали жертвой кибермошенников, люди понимают только тогда, когда с их счетов уже пропали все сбережения. Новый закон поможет вернуть средства в максимально полном объеме, — выразил уверенность Тимофей Баженов.

В ходе реализации мер, которые предусматривает новый законопроект, станет возможна блокировка похищенных средств, пока деньги еще не успели «распылить» по нескольким подставным счетам. Для этого подложные банковские счета, на которые поступили деньги сомнительного происхождения, станут автоматически блокировать на 25 дней.

Глава государства Владимир Путин ранее высказывался в пользу совместной работы коммерческих кредитно-финансовых организаций, правоохранительных органов и Центробанка РФ с целью предотвращения кибермошенничеств. Готовящийся законопроект будет способствовать налаживанию контактов между банками и правоохранителями.

— Согласно действующему законодательству, банки не обязаны возвращать деньги клиентам, даже если средства были переведены мошенническим способом. До сих пор считается, что жертвы принимают решение о переводе самостоятельно. Но по факту мы видим, как умело мошенники играют эмоциями обычных граждан. Особенно легкая добыча для них — это социально незащищенные категории населения: пенсионеры, дети и инвалиды. Цинизм преступников не знает границ. Но я уверен, что государству под силу справиться с этой угрозой, — прокомментировал создавшуюся ситуацию Тимофей Баженов.

Центробанк России распространил данные о финансовых потерях граждан страны от действий кибермошенников. Только по официальной статистике за II квартал 2021 года, в результате 230 тысяч незаконных операций злоумышленники похитили с банковских счетов наших соотечественников порядка трех миллиардов рублей. Возвращено лишь 7,4 процента от этой суммы.

Инженер, общественный деятель Антон Тарасов скептически отнесся к инициативе Минфина.

— Боюсь, что эта инициатива будет блокировать счета и ни в чем не повинных граждан. Считаю, что перед запуском механизм надо будет тщательно проработать, — сказал он.