Андрей Бочкарев: Более трех тысяч квартир по реновации передадут под заселение в сентябре

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Более 3,5 тысячи квартир в семи округах города передадут под заселение по программе реновации до конца сентября. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 16 сентября.

— Программа реновации активно реализуется во всех округах столицы. Только в этом месяце под заселение планируем передать 3509 квартир в 12 новых домах, которые расположены в семи административных округах. В них смогут переехать порядка 7,6 тысячи москвичей, — рассказал заммэра.

Масштабные проекты реновации, по его словам, реализованы в поселении Мосрентген, где возвели пять жилых корпусов. При этом в Западном Дегунине концерн КРОСТ построил дом почти на 600 квартир.

Три жилых комплекса более чем на 1100 квартир суммарно компания построила в Митине, Солнцеве и Западном Дегунине. В последнем из этих районов в сентябре начнется заселение в дом на 585 квартир, куда переедут жители нескольких пятиэтажных домов, заключил Бочкарев.

16 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первый этап программы реконструкции столичных поликлиник затронет 137 учреждений, что позволит за пять лет обновить половину амбулаторного фонда.

Собянин объяснил, что обычно ремонт поликлиники занимает полтора года, а по нормативам — два. При этом, по его словам, есть риск, что работы затянутся на пять лет, и это большой риск, когда они проходят сразу в десятках поликлиник одновременно.

Тем не менее уже было реконструировано три десятка учреждений, подчеркнул мэр. Их научились делать за 6–12 месяцев, а в основном — за девять. На выходе, как отмечает глава города, получаются новые поликлиники, которые гораздо лучше тех, что были 30–50 лет назад.