Андрей Бочкарев заявил, что 10 стартовых площадок обеспечат жильем 6,5 тысячи москвичей

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Президиум правительства Москвы на заседании утвердил строительство 10 новых стартовых площадок, которые обеспечат жильем по программе реновации около шести с половиной тысяч горожан. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 10 дополнительных стартовых площадок для реализации программы реновации. Строительство жилья на этих площадках позволит обеспечить переселение в новые квартиры порядка шести с половиной тысяч участников программы, — заявил заммэра Москвы.

При этом глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что три объекта из списка появятся на месте сносимых жилых домов в Северо-Западном административном округе (СЗАО) города. На их месте, по словам руководителя ведомства, можно построить около 42 тысяч квадратных метров жилья.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев отметил, что по программе реновации жилищного фонда в Москве планируют построить 40,2 миллиона квадратных метров недвижимости. По его словам, программа реновации позволит создать для москвичей комфортные условия для работы и отдыха.