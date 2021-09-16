Андрей Бочкарев заявил, что 10 стартовых площадок обеспечат жильем 6,5 тысячи москвичей
Президиум правительства Москвы на заседании утвердил строительство 10 новых стартовых площадок, которые обеспечат жильем по программе реновации около шести с половиной тысяч горожан. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 10 дополнительных стартовых площадок для реализации программы реновации. Строительство жилья на этих площадках позволит обеспечить переселение в новые квартиры порядка шести с половиной тысяч участников программы, — заявил заммэра Москвы.
При этом глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что три объекта из списка появятся на месте сносимых жилых домов в Северо-Западном административном округе (СЗАО) города. На их месте, по словам руководителя ведомства, можно построить около 42 тысяч квадратных метров жилья.
В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев отметил, что по программе реновации жилищного фонда в Москве планируют построить 40,2 миллиона квадратных метров недвижимости. По его словам, программа реновации позволит создать для москвичей комфортные условия для работы и отдыха.