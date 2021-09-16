Андрей Бочкарев: Около девяти миллионов «квадратов» недвижимости построено с начала года

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Почти девять миллионов квадратных метров различной недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в столице с начала текущего года. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, несмотря на сложности, московские строители снова побили рекорды по объему возводимых построек.

— В этом году, несмотря ни на какие трудности, строители вновь бьют рекорды по объемам строительства недвижимости. План на 2021 год уже перевыполнен: в эксплуатацию введено 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,3 миллиона «квадратов» жилья, — отметил заммэра.

При этом Андрей Бочкарев добавил, что столица занимается комплексным развитием новых городских кварталов, что создает комфортную инфраструктуру для жизни, работы и отдыха горожан.

По словам заместителя мэра, Москва занимает четвертое место в мировом рейтинге по темпам строительства жилья.

Также он заключил, что за последние 10 лет в столице построили почти 100 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых свыше 41 миллиона — жилье.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев сообщил, что более 3,5 тысячи квартир в семи округах города передадут под заселение по программе реновации до конца сентября.