Андрей Бочкарев сообщил о восстановлении прав более трех тысяч обманутых дольщиков

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Завершение строительства 22 корпусов жилых комплексов в Москве позволило восстановить права 3195 обманутых дольщиков. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что главные инвесторы строительства жилых территорий — это люди, которые планируют улучшить свои жилищные условия.

— Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей, — заявил заммэра Москвы.

По его словам, столичное правительство использует все возможные методы для защиты и восстановления прав дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Так, например, в 2021 году в Москве достроили 22 жилых корпуса.

— С начала этого года уже достроено 22 жилых корпуса, что позволило восстановить в правах 3195 дольщиков. Еще 25 объектов в столице готовятся к передаче дольщикам, — объяснил Андрей Бочкарев.

Также заместитель мэра заключил, что за последние 10 лет в городе решили проблемы свыше 22 тысяч обманутых дольщиков. Помочь остальным планируется в 2023 году.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев рассказал, что почти девять миллионов квадратных метров различной недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в столице с начала текущего года.