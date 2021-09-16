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Зону действия резидентных разрешений на парковку расширили в девяти районах Москвы

Виктория Сикерина

Город
Зону действия резидентных разрешений на парковку расширили в девяти районах Москвы
Фото: Pixabay

Действие резидентных парковочных разрешений расширили для жителей московских районов Измайлово, Восточное Измайлово, Пресненский, Тверской, Таганский, Басманный, Красносельский, Головинский и Войковский. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Отмечается, что теперь резиденты смогут парковать транспортные средства по обеим сторонам шести смежных улиц.

Такие улицы расположились на границах двух и более районов, из-за чего раньше жители по ошибке оставляли свои автомобили в неоплаченные местах.

Московский департамент транспорта проанализировал поступающие сообщения и совместно с городскими управами расширил зону действия разрешений на парковку на смежных улицах.

— Теперь резиденты и Пресненского, и Тверского районов могут на льготных условиях парковаться на улице Грузинский Вал, резиденты Басманного и Красносельского районов — на Мясницкой улице. Тем, кто живет в Таганском и Басманном районах, теперь доступны Третий Сыромятнический и Подколокольный переулки, — написали в пресс-службе ведомства.

При этом проживающие в Измайлово и Восточном Измайлово на льготных условиях смогут парковать транспортные средства на всех платных стоянках 11-й Парковой улицы. Также обе стороны Головинского шоссе доступны для жителей Головинского и Войковского районов.

В среду, 15 сентября, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что открытый электронный аукцион на 20 машино-мест на Нагатинской набережной состоится в столице для инвесторов.

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