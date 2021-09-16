«Я бы ее задавил»: Заза Наполи рассказал, почему Ивлеева не позвала его в драг-шоу

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Травести-дива Заза Наполи рассказал о том, почему Анастасия Ивлеева не позвала его в первое в России драг-шоу, несмотря на 25-летний опыт артиста.

Скоро на YouTube ожидается премьера проекта Ивлеевой, в котором примут участие лучшие травести-дивы страны. Подобное шоу идет во многих странах мира, и в этом году такой проект увидят российские зрители.

— Там участвуют безумно талантливые и молодые ребята. Мне удалось побыть на двух прогонах — там хорошие хореографы работают. Если ты ждешь, что я начну поливать Ивлееву, что меня не позвали, то ни за что и никогда, — говорит Заза Наполи в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Наполи звонил Ивлеевой и предлагал свою помощь, причем не раз, но приглашения на съемки так и не дождался.

— Я уже об этом жалею, потому что я навязывался. Я говорил: «Я могу вам помочь, я могу вам подсказать. Мне не нужно платить. Я хочу, чтобы люди узнали, что у нас есть крутые драг-квин». Они сказали: «Хорошо». И все. Я позвонил Насте. Она сказала: «Конечно-конечно, да, наверное…». Я сказал, что не прошу быть соведущей, я не прошу делать Зазу лицом проекта. Я не видел себя соведущей вместе с Ивлеевой, потому что я в этом 25 лет купаюсь... А Настя только пришла. И я бы ее просто задавил, — рассказывает артист.

Заза Наполи вспоминает, что тоже хотел заняться созданием подобного проекта вместе со своими друзьями, но выйти с ним на телевидение не получилось, а делать его для YouTube не хотелось.

Анастасия Ивлеева в начале сентября побывала на свадьбе рэпера Моргенштерна. Для торжества она выбрала наряд, стоимость которого составила почти 700 тысяч рублей.