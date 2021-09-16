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Свыше 40 тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита в начале 2021 года

Виктория Сикерина

Город
Свыше 40 тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита в начале 2021 года
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Более 40 тысяч жителей Москвы в начале текущего года вакцинировались против клещевого вирусного энцефалита. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора столицы.

В ведомстве отметили, что этот показатель в два с половиной раза превысил данные за 2020 год.

— В этом году с 1 января против клещевого вирусного энцефалита привиты 40 106 человек, из них 15 824 ребенка, — сообщили в пресс-службе.

Однако количество обращений в медучреждения Москвы с жалобами на укусы клещей не превысило среднемноголетнего значения.

В московском Роспотребнадзоре добавили, что больше всего укусов произошло в Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Липецкой, Ленинградской, Смоленской, Тамбовской, Новгородской и Калининградской областях.

— На территории Москвы зарегистрированы единичные случаи присасывания клещей при посещении лесопарков в Зеленограде, парков «Коломенское», «Кусково», «Сокольники», лесопарков «Измайловский», «Бутовский», «Лосиный остров», в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

В августе пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области сообщила, что с начала сезона в регионе зафиксировали 10 661 случай укуса клещей, из них 2769 — среди детей.

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