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Андрей Бочкарев отметил, что открытие БКЛ разгрузит действующую транспортную систему

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев отметил, что открытие БКЛ разгрузит действующую транспортную систему
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции от «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города. Такое мнение высказал в четверг, 16 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Благодаря запуску новых станций БКЛ «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» местные жители смогут экономить до 40 процентов времени при ежедневных поездках по городу, — заявил заммэра.

По его словам, нагрузка на «Проспекте Вернадского» Сокольнической линии снизится на 25 процентов, а на «Мичуринском проспекте» Калининско-Солнцевской линии — на 35 процентов.

При этом Андрей Бочкарев подытожил, что открытие участка БКЛ обеспечит новые хордовые связи и увеличит востребованность общественного транспорта в Москве. Из-за этого разгрузится улица Лобачевского на 12 процентов, а проспекты Вернадского и Мичуринский — на пять.

В четверг, 16 сентября, мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.

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