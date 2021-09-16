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Сергей Собянин объявил о завершении строительства еще трех станций БКЛ

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин объявил о завершении строительства еще трех станций БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, метро Проспект Вернадского Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 сентября, объявил о завершении строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.

— Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций — «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», — которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый Московский центральный диаметр и Солнцевскую ветку метро, — цитирует слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

При этом в четверг, 16 сентября, столичный мэр произвел технический пуск участка БКЛ от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского», что является заключительным этапом перед стартом пассажирских перевозок.

Мэр Москвы добавил, что в скором времени пройдет технический пуск южного участка линии. После этого одновременную работу начнут сразу 10 станций метро.

Также заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что возведение юго-западного участка БКЛ Московского метрополитена на станциях «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» производилось в условиях плотной городской застройки.

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