Кандидаты в депутаты Госдумы поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов
Кандидаты в депутаты Госдумы Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева, Роман Романенко и Татьяна Буцкая поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов.
— Один в поле не воин — известная истина, справедливость которой каждый раз подтверждается самой жизнью. Те изменения, которые произошли в Москве, стали возможны только благодаря работе слаженной команды людей, объединенных общей целью — сделать нашу столицу лучшим городом на земле, — рассказал Толстой.
Избиратели Люблинского округа доверили ему защищать их интересы в Госдуме, подчеркнул он. Впереди предстоит масштабная работа, в ходе которой нужно будет реализовать намеченные жителями юго-востока планы, собранные в Народную программу.
Нифантьев в свою очередь отметил, что серьезные задачи, большая ответственность и масштабные проекты являются чертами команды Собянина. Он выразил благодарность за возможность быть частью команды и пообещал сделать жизнь горожан лучше.
Работать с такой командой, по словам Разворотневой, огромная честь и большая удача. В то же время она подчеркнула ответственность и большие возможности для реальных дел, которые приходят вместе с этим.
Оказаться в данном списке стало огромной честью, уточнила Буцкая. Она особенно отметила, что эта команда состоит из тех, кто готов отстаивать интересы жителей Москвы и России.
Нахождение в команде Собянина дает доверие и запрос к властям со стороны миллионов москвичей, рассказал Романенко. Они ждут прогрессивного развития города и страны, а также позитивных перемен, приводит его слова агентство городских новостей «Москва».