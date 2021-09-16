Кандидаты в депутаты Госдумы поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кандидаты в депутаты Госдумы Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева, Роман Романенко и Татьяна Буцкая поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов.

— Один в поле не воин — известная истина, справедливость которой каждый раз подтверждается самой жизнью. Те изменения, которые произошли в Москве, стали возможны только благодаря работе слаженной команды людей, объединенных общей целью — сделать нашу столицу лучшим городом на земле, — рассказал Толстой.

Избиратели Люблинского округа доверили ему защищать их интересы в Госдуме, подчеркнул он. Впереди предстоит масштабная работа, в ходе которой нужно будет реализовать намеченные жителями юго-востока планы, собранные в Народную программу.

Нифантьев в свою очередь отметил, что серьезные задачи, большая ответственность и масштабные проекты являются чертами команды Собянина. Он выразил благодарность за возможность быть частью команды и пообещал сделать жизнь горожан лучше.

Работать с такой командой, по словам Разворотневой, огромная честь и большая удача. В то же время она подчеркнула ответственность и большие возможности для реальных дел, которые приходят вместе с этим.

Оказаться в данном списке стало огромной честью, уточнила Буцкая. Она особенно отметила, что эта команда состоит из тех, кто готов отстаивать интересы жителей Москвы и России.

Нахождение в команде Собянина дает доверие и запрос к властям со стороны миллионов москвичей, рассказал Романенко. Они ждут прогрессивного развития города и страны, а также позитивных перемен, приводит его слова агентство городских новостей «Москва».