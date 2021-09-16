Поклонники не узнали появившуюся на публике Фрейндлих после COVID-19

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Актриса Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после восстановления от коронавируса, поводом стали гастроли Большого Драматического театра. Снимок с изменившейся внешне артисткой опубликовал телеведущий Вячеслав Манучаров.

— С великой Алисой Бруновной Фрейндлих после спектакля «Волнение», — подписал он фотографию.

Актриса предстала в наряде американской писательницы, роль которой она исполняет в постановке, написанной и поставленной для нее. На Фрейндлих надеты светлый костюм, яркие аксессуары бирюзового цвета, также у нее необычная прическа с розовыми прядями.

«Не признала сначала ее»; «Бесполезно сравнивать с кем-то! Эта дама вне конкуренции!»; «Какая же она шустрая и не по времени молодая»; «Все так же очаровательна»; «Неповторимая! Крепкого здоровья и долгих лет ей»; «Алиса Бруновна — экстравагантная, яркая, красивая актриса», — написали поклонники.

15 сентября актриса Вера Алентова впервые после смерти мужа Владимира Меньшова посетила светское мероприятие, посвященное старту нового театрального сезона. Артистка появилась на публике вместе с труппой театра имени А. С. Пушкина.

До этого она заявила, что после ухода супруга вернется на сцену осенью, чтобы полностью отдать себя работе. Появление Алентовой на мероприятии приятно удивило всех присутствующих.