Артистка Вера Алентова впервые появилась на публике после смерти мужа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская актриса Вера Алентова впервые после смерти мужа Владимира Меньшова посетила светское мероприятие, посвященное старту нового театрального сезона.

Артистка появилась на публике вместе с труппой театра имени А.С. Пушкина. Ранее она заявила, что после ухода супруга вернется на сцену осенью, чтобы полностью отдать себя работе.

Появление Веры Алентовой на мероприятии приятно удивило всех присутствующих. Многие восхитились внешностью актрисы. После кончины Владимира Меньшова она будто помолодела, передает ФАН.

В понедельник, 13 сентября, Юлия Меньшова в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» рассказала, что ее мать Вера Алентова, похоронившая супруга Владимира Меньшова, «поразительным образом» держится после его кончины.

Актриса и телеведущая добавила, что такое эмоциональное состояние нелегко дается Алентовой.

Режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса 5 июля, в этом году артисту исполнилось бы 82 года. Его похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым.