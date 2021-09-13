«Стоит немалых сил»: Меньшова рассказала о жизни похоронившей мужа Алентовой

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса Юлия Меньшова рассказала, что ее мать Вера Алентова, похоронившая супруга Владимира Меньшова, «поразительным образом» держится после его кончины.

— Мама — хорошо. Мама — молодец. Ну как хорошо… Мама поразительным образом держится, — рассказала она.

Меньшова добавила, что это стоит Алентовой немалых сил. Актриса боялась, что ее мать узнает о смерти Меньшова от посторонних людей, но та все же приняла новости очень стойко и до сих пор старается держать себя в руках.

Артистка также уточнила, что старается не касаться больной темы с Алентовой, иначе они начнут плакать без остановки. Молчание, которым они уберегают друг друга от стресса, можно сравнить с тонким льдом, который можно пробить неосторожным движением, рассказала Меньшова в YouTube-шоу «А поговорить?».

12 августа Алентова впервые вышла на сцену после смерти мужа. В постановке «Ложные признания» она исполнила главную роль — госпожу Аргант.

Меньшов скончался от коронавируса 5 июля, в этом году артисту исполнилось бы 82 года. Его похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым.

За свою жизнь актер удостоился звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стал лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Москва слезам не верит».