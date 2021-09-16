Сергей Собянин рассказал о новом рекорде в строительстве в 2021 году в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в текущем году город установит новый исторический рекорд. В столице возведут около шести миллионов квадратных метров жилья. Об этом он сообщил в четверг, 16 сентября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что многоэтажки соответствуют проекту «Индустриальные кварталы», который предусматривает строительство на территориях бывших промышленных зон, и программе реновации жилищного фонда — в старых, типовых кварталах.

— По реновации мы уже построили более 140 новостроек. Отметили новоселье или готовятся к переезду порядка 47 тысяч жителей ветхих домов. Строим и проектируем еще почти три сотни домов, — заявил глава города.

Также Сергей Собянин добавил, что за последние десять лет в городе построили около 100 миллионов квадратных метров недвижимости. Благодаря этому почти миллион столичных семей переселились в новые и удобные квартиры.

Мэр Москвы на странице «ВКонтакте» заключил, что в городе также появились примерно 770 тысяч рабочих мест.

В четверг, 16 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что 10 новых стартовых площадок обеспечат жильем по программе реновации около шести с половиной тысяч горожан.