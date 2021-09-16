«Медленная» зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ермолаевский переулок Карта всех событий

«Медленная» зона с ограничением скорости до 15 километров в час для электросамокатов появилась в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы на Патриарших прудах. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Всего в городе уже более 100 таких «медленных» пространств, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что о территориальных ограничениях скорости для прогулочного транспорта долгое время просили сами жители. В результате дептранс вместе с муниципальными депутатами и операторами каршеринга реализовали задумку москвичей.

— «Медленные» зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными... Также мы в целом решили пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие, — написали в пресс-службе.

На Патриарших прудах стоянки для самокатов перенесут в более комфортные и безопасные места, чтобы не создавать массовое скопление людей вокруг них. Также здесь организуют работу скаутов, которые будут разгружать парковки в случае наполненности. При этом на стоянках для велосипедов запретят оставлять самокаты.

— Добавим новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек, — заключили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее Минтранс предложил ввести лимит скорости для самокатов — 25 километров в час. Эксперты Андрей Тараненко и Николай Кузнецов объяснили, реально ли исполнить инициативу и кто будет контролировать скорость любителей быстрой езды.