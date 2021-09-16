«Жизнь продолжается»: Петросян показал трогательное фото с семьей в честь 76-летия

Фото: Instagram / petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян в честь своего 76-го дня рождения опубликовал снимок в кругу семьи.

— Жизнь продолжается! — лаконично подписал он фотографию.

На трогательном снимке артист находится в окружении супруги Татьяны Брухуновой и сына Вагана, которому полтора года.

«Крепкого здоровья! Любим вас и ваше творчество»; «Слава Богу. Пусть все у вас будет хорошо»; «Жизнь прекрасна и удивительна»; «Будьте здоровы. Вы волшебный человек»; «С днем рождения, великий комик! Здоровья и дожить до внуков»; «Жизнь не только продолжается, она продолжается прекрасно», — поздравили Петросяна поклонники.

15 сентября Брухунова ответила на подозрения поклонников в ее беременности. Причиной слухов стала фотография женщины, которую она опубликовала на днях в своих социальных сетях.

На снимке супруга Петросяна показала себя в свободной одежде во время экскурсии по Переславлю-Залесскому. Однако ее новая публикация развеяла все мифы о беременности. Брухунова также ответила «любопытным Варварам», что она не в положении, а просто «толстая».