Ремонт моста через реку Вейна досрочно завершили в подмосковной Рузе

Фото: Сайт министерства транспорта Московской области

Работы по реконструкции моста через реку Вейна завершили досрочно в подмосковной Рузе. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.

В ведомстве отметили, что обновленное сооружение расположилось на 475-м километре трассы А-108.

Мост через Вейну соорудили в 1965 году и за прошедшее время капитально не ремонтировали. Из-за этого его признали непригодным для проведения ремонтных работ. Тогда специалисты приняли решение полностью разобрать старую конструкцию и установить новую и современную.

В пресс-службе добавили, что длина обновленного моста составляет 150 метров. На участке создали две полосы транспортного движения с тротуарами и полосами безопасности.

Издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение ведомства заключило, что к сооружению провели осветительное оборудование, а также соорудили здесь локальные водоочистные системы.

Во вторник, 14 сентября, на официальном сайте мэра столицы рассказали, что москвичи и жители Подмосковья, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, Московским центральным кольцом (МЦК), электричками и другими видами транспорта на территориях Московского региона.