Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ремонт моста через реку Вейна досрочно завершили в подмосковной Рузе

Виктория Сикерина

Общество
Ремонт моста через реку Вейна досрочно завершили в подмосковной Рузе
Фото: Сайт министерства транспорта Московской области

Работы по реконструкции моста через реку Вейна завершили досрочно в подмосковной Рузе. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.

В ведомстве отметили, что обновленное сооружение расположилось на 475-м километре трассы А-108.

Мост через Вейну соорудили в 1965 году и за прошедшее время капитально не ремонтировали. Из-за этого его признали непригодным для проведения ремонтных работ. Тогда специалисты приняли решение полностью разобрать старую конструкцию и установить новую и современную.

В пресс-службе добавили, что длина обновленного моста составляет 150 метров. На участке создали две полосы транспортного движения с тротуарами и полосами безопасности.

Издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение ведомства заключило, что к сооружению провели осветительное оборудование, а также соорудили здесь локальные водоочистные системы.

Во вторник, 14 сентября, на официальном сайте мэра столицы рассказали, что москвичи и жители Подмосковья, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, Московским центральным кольцом (МЦК), электричками и другими видами транспорта на территориях Московского региона.

Читайте также:
Московская областьМостРеконструкция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте