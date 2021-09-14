Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва и область договорились о льготах на проезд для жителей до конца 2023 года

Виктория Сикерина

Город
Москва и область договорились о льготах на проезд для жителей до конца 2023 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи и жители Подмосковья, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, Московским центральным кольцом (МЦК), электричками и другими видами транспорта на территориях Московского региона. Соответствующее соглашение опубликовали во вторник, 14 сентября, на официальном сайте мэра столицы.

Подписанное соглашение будет действовать между городом и областью до конца 2023 года. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воспользоваться услугой смогут федеральные, региональные и городские льготные категории граждан. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны и иных военных действий, пенсионеры, инвалиды первой, второй и третьей групп, дети-сироты, дети из многодетных семей и другие, передает РИАМО.

В начале сентября текущего года мэр Москвы сделал пересадки с одного наземного транспорта на другой бесплатными. По его словам, такое решение сэкономит деньги примерно 500 тысячам пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей.

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что к тестированию новой системы оплаты проезда Face Pay (оплата с помощью лица — прим. «ВМ») подключены еще пять линий метро. Теперь их в городе стало девять.

Читайте также:
Алексей ВоробьевСергей Собянинединый проездной
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте