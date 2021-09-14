Москва и область договорились о льготах на проезд для жителей до конца 2023 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи и жители Подмосковья, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, Московским центральным кольцом (МЦК), электричками и другими видами транспорта на территориях Московского региона. Соответствующее соглашение опубликовали во вторник, 14 сентября, на официальном сайте мэра столицы.

Подписанное соглашение будет действовать между городом и областью до конца 2023 года. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воспользоваться услугой смогут федеральные, региональные и городские льготные категории граждан. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны и иных военных действий, пенсионеры, инвалиды первой, второй и третьей групп, дети-сироты, дети из многодетных семей и другие, передает РИАМО.

В начале сентября текущего года мэр Москвы сделал пересадки с одного наземного транспорта на другой бесплатными. По его словам, такое решение сэкономит деньги примерно 500 тысячам пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей.

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что к тестированию новой системы оплаты проезда Face Pay (оплата с помощью лица — прим. «ВМ») подключены еще пять линий метро. Теперь их в городе стало девять.