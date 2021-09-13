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Еще пять линий московского метро подключили к тестированию оплаты Face Pay

Михаил Алимов

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Еще пять линий московского метро подключили к тестированию оплаты Face Pay
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

К тестированию новой системы оплаты проезда Face Pay (оплата с помощью лица человека) подключены еще пять линий метро. Теперь их стало девять. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В тестовом режиме система работает на этих ветках метро: Калининская линия, Таганско-Краснопресненская линия, Сокольническая линия, Замоскворецкая линия, Серпуховско-Тимирязевская линия, Калужско-Рижская линия (подключили раньше), Солнцевская линия (подключили раньше), Арбатско-Покровская (подключили раньше) и Филевская линия (подключили раньше).

— Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий мосметро. Среди них — самая востребованная, Таганско-Краснопресненская. Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией «Время ранних», чтобы сделать поездку на метро дешевле — 23 рубля вместо 46, — цитирует Telegram-канал руководителя ведомства Максима Ликсутова.

Он отметил, что для пассажиров важно иметь много способов оплаты проезда, в том числе и с помощью новых технологий. Такую задачу поставил перед ведомством мэр Москвы Сергей Собянин.

Дептранс приглашает поучаствовать в тестировании Face Pay. Подать заявку можно на сайте.

1 сентября Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда в Московском метрополитене начнет полноценно работать с 15 октября 2021 года на всех станциях.

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