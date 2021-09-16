Дмитрий Певцов и Сергей Бабурин заключили соглашение о сотрудничестве

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Общественная организация — политическая партия Российский Общенародный Союз в лице председателя Сергея Бабурина заключила соглашение о сотрудничестве с Дмитрием Певцовым. Они заявили о близости политических взглядов, взаимной поддержке и координации действий.

По словам Дмитрия Певцова, он рад встретить на своем пути таких единомышленников, как Сергей Бабурин – профессиональных и честных людей.

Сергей Бабурин отметил:

— Мы с Дмитрием Певцовым вместе намерены строить нравственное государство и справедливое общество, работать на ускорение развития России как союзного государства. Многим Дмитрий известен как деятель искусства, но в нем большой потенциал политического деятеля.

Партия РОС и Дмитрий Певцов договорились, что в случае его избрания депутатом Госдумы, он вносит в парламент законодательные инициативы партии при условии их соответствия личным принципам и общим стандартам законотворческой деятельности Госдумы.

— Объединение всегда хорошо, лишь бы шло на пользу москвичам, — оценила событие сотрудник компании «Проект-Н» Полина Анисимкова.