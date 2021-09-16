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Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Рабочий и колхозница
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ЭКО
ЭКО
Прогресс в реализации Минских договоренностей по ситуации на Украине является ничтожным. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 16 сентября.
— Ситуация там (на востоке Украины — прим. «ВМ») сложная, а прогресс (в урегулировании — прим. «ВМ») ничтожен, — рассказала политик.
Успехи Киева в данном направлении, по ее словам, являются ничтожными. Страна должна была дать Донбассу особый статус, амнистировать ополченцев и провести местные выборы, но эти пункты не были выполнены, отмечает телеканал «Царьград».
10 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия может «взять» Донецк и Луганск, но власти не хотят жертв. По его словам, Киев не будет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР.
Власти намерены общаться только с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул он. Если украинский лидер Владимир Зеленский даст команду взять республики, то они могут это сделать, заключил Данилов.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО