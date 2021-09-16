Фото: bundeskanzlerin.de

Прогресс в реализации Минских договоренностей по ситуации на Украине является ничтожным. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 16 сентября.

— Ситуация там (на востоке Украины — прим. «ВМ») сложная, а прогресс (в урегулировании — прим. «ВМ») ничтожен, — рассказала политик.

Успехи Киева в данном направлении, по ее словам, являются ничтожными. Страна должна была дать Донбассу особый статус, амнистировать ополченцев и провести местные выборы, но эти пункты не были выполнены, отмечает телеканал «Царьград».

10 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия может «взять» Донецк и Луганск, но власти не хотят жертв. По его словам, Киев не будет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

Власти намерены общаться только с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул он. Если украинский лидер Владимир Зеленский даст команду взять республики, то они могут это сделать, заключил Данилов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.