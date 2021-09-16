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Врач-психотерапевт рассказал, как реагировать на яркий внешний вид ребенка

Виктория Сикерина

Общество
Врач-психотерапевт рассказал, как реагировать на яркий внешний вид ребенка
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Яркая одежда ребенка-подростка — не повод для ругани и нотаций. Однако если чадо проявляет интерес к откровенным и неприличным нарядам, то родителям стоит осторожно поговорить с ним. Такое мнение высказал в четверг, 16 сентября, врач-психотерапевт и сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.

По его словам, даже в рамках школьного дресс-кода необходимо контролировать, какую одежду ребенок чаще всего носит. При этом специалист отметил, что особого смысла в единой форме для школы нет.

— Сегодня ценность школьной формы, на мой взгляд, обусловлена только одним единственным фактом — если это учебное заведение, принадлежностью к которому человек может гордиться, — заявил Лев Пережогин.

Он добавил, что для дисциплины не нужны жесткие ограничения. Достаточно мальчикам разрешить носить темные брюки и рубашки, а девочкам — темные юбки и блузки. Фасон, оттенок и дизайн изделия следует оставить свободными.

Также психотерапевт подчеркнул, что яркие наряды подросток выбирает потому, что хочет привлечь к себе внимание и выделиться из массы остальных детей.

— Одежда важна в том контексте, когда речь идет о том, прилично или неприлично, а когда прилично, но слишком ярко или каким-то образом иначе, на это надо не обращать внимания, замечания нужно делать корректно, воспитание из-под палки — плохая идея, — цитирует Льва Пережогина Национальная служба новостей.

Во вторник, 14 сентября, клинический психолог, член Союза охраны психического здоровья Михаил Хорс назвал основные причины депрессии у студентов.

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