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«Зачем их производят?»: Хромченко показала куртку, которая испортит любой образ

Иван Юминов

Общество
«Зачем их производят?»: Хромченко показала куртку, которая испортит любой образ
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эксперт шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала о вещи, которая может испортить внешний вид любой девушки.

— Куртки этого псивого цвета старят, делают человека блеклым. Не надо задавать мне вопрос: «Зачем их производят?». Не знаю, — рассказала она.

Хромченко допустила, что компании могут делать это с вредительскими целями. Вещи подобного типа, по ее словам, действительно наносят урон гардеробу.

«Зачем их производят?»: Хромченко показала куртку, которая испортит любой образФото: Первый канал

Недовольство специалиста вызвала одежда, которую выбрала одна из героинь «Модного приговора». Такие вещи есть в гардеробе почти у каждой женщины, они служат долгие годы, добавила она.

Проблема заключается в том, что из-за этого девушки часто отказываются приобретать новую одежду, сетует эксперт. Этого не стоит делать, так как наряд подобного фасона негативно влияет на весь образ женщины, приводит слова Хромченко Nation News.

5 сентября стилист Влад Лисовец рассказал, что самым модным элементом стрижки осенью-зимой 2021 года по-прежнему остаются всевозможные челки — короткие, удлиненные, «шторка», но только не очень четкие. Тренд на формы стрижек — «обросшие головы», как в конце 70-х — начале 80-х у парней.

Среди модных цветов до конца этого года останутся и неяркий блонд, пепельные оттенки и «пыльные цвета», добавил эксперт. По его словам, тренд на натуральные волосы сохранится, но они должны выглядеть ухоженно. Поэтому в таком случае не помешает лечение или тонировка.

В качестве ориентира стилист допустил фото западных звезд. Так как, по его мнению, у них нет моды на ретушь подобных снимков. И, конечно, россиянкам стоит тщательно выбирать стилиста и консультироваться с ним на тему того, что подойдет, а какой тренд проскочит мимо, заключил Лисовец.

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