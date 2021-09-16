Риелтор рассказала об изменении цен на жилье в Московской области

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Стоимость жилья в Подмосковье за последние несколько месяцев просела на три-пять процентов. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила Ольга Власова, вице-президент гильдии риелторов Московской области и член национального совета Российской гильдии риелторов.

По ее словам, это связано с отсутствием льготной ипотеки и изменением условий процентной ставки.

— В связи с этим снизилась покупка жилья в новостройках. Но новых жилых комплексов сейчас нет, достраиваются те, что имеются. Именно по этой причине будет стабилизация на рынке, но падения цен не будет, — пояснила специалист.

Ольга Власова подчеркнула, что в настоящее время граждане будут покупать квартиры в регионе, но уже не с такими темпами, как в начале 2021 года.

На радиостанции «Радио 1» риелтор заключила, что до нового года в Московской области резких скачков стоимости жилья ожидать не стоит.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе при строительстве жилых домов действует новый стандарт. Такие требования подразумевают использование новых технологий и современных проектных решений.