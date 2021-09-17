Петр Бирюков: Московские спасатели оказали помощь более 200 отдыхающим у водоемов

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Московские спасатели минувшим летом оказали помощь более 200 жителям столицы, отдыхавшим у водоемов, в том числе 63 человека были спасены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тысяч человек, для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных происшествий на дежурстве находились свыше 15 тысяч спасателей, пожарных и добровольцев, — отметил Петр Бирюков. — Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90.

Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря принятым превентивным мерам удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился в более чем полтора раза.

— Летом помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 были спасены из водоемов. Время реагирования на происшествия сегодня не превышает пяти минут, — рассказал Петр Бирюков. — Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За летний период московские спасатели на воде провели более 102 тысяч профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.