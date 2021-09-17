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Банк России отозвал лицензию у банка «Платина»

Полина Долганова

Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Платина»
Фото: Вечерняя Москва

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Платина» с 17 сентября. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Отмечается, что по состоянию на 17 сентября организация располагалась по величине активов на 246-м месте в российской банковской системе.

Соответствующее решение ЦБ принял на основании закона «О банках и банковской деятельности».

В пресс-службе Банка России уточнили, что «Платина» неоднократно нарушала нормативы ЦБ, из-за чего за последний год регулятор неоднократно применял меры в отношении банка-нарушителя.

Кроме того, организация нарушала законы по противодействию отмыванию средств: проводила непрозрачные операции, а также производила расчеты между физическими лицами и онлайн-казино.

С настоящего момента и до назначения ликвидатора осуществлять свою деятельность в банке будет администрация ЦБ.

До этого, с 6 августа, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «КС Банк» города Саранска. Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 июля по величине активов банк располагался на 176-м месте в российской банковской системе.

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