Банк России отозвал лицензию у АО «КС Банк»

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Центробанк с 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «КС Банк» города Саранска. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 июля по величине активов банк располагался на 176-м месте в российской банковской системе, передает РИА Новости.

До этого, 23 июля, регулятор отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

25 июня аналогичная ситуация произошла с «Актив банком». В ЦБ приняли решение о лишении лицензии из-за нарушений законодательства, которые допускал «Актив банк». В частности, он завышал стоимость имущества, чтобы скрыть действительное финансовое положение. Кроме того, банк нарушал законы, которые противодействуют легализации доходов, полученных преступным путем. По величине активов «Актив банк» находился на 192-м месте в банковской системе РФ.