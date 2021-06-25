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Банк России отозвал лицензию у «Актив банка». Об этом говорится на официальном сайте ЦБ в пятницу, 25 июня.

В ЦБ приняли решение о лишении лицензии из-за нарушений законодательства, которые допускал «Актив банк». В частности, он завышал стоимость имущества, чтобы скрыть действительное финансовое положение. Кроме того, банк нарушал законы, которые противодействуют легализации доходов, полученных преступным путем.

Полномочия организации были приостановлены. В настоящее время там работает временная администрация Банка России.

По величине активов «Актив банк» находился на 192-м месте в банковской системе РФ. Отмечается, что вкладчикам возвратят полные суммы остатка средств, который не должен превышать 1,4 миллиона рублей.

В мае ЦБ отозвал лицензию у «Заубер Банка», а в июне — у московского «РФИ банка» за расчеты с онлайн-казино. Активы «РФИ банка» позволяли ему занимать 320-ю строчку в рейтинге российской банковской системы.