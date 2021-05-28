Банк России отозвал лицензию у «Заубер Банка»

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С пятницы, 28 мая, у АО «Заубер Банк» отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится на официальном сайте Банка России.

В Банке России приняли решение о лишении лицензии из-за нарушений законодательства, которые допускал «Заубер Банк». В частности, банк занимался проведением сомнительных продаж наличной иностранной валюты. Кроме того, он проводил подозрительные транзитные операции.

Полномочия организации были остановлены. В настоящее время в банке работает временная администрация Банка России.

Отмечается, что вкладчикам возвратят полные суммы остатка средств, который не должен превышать 1,4 миллионы рублей. Вкладчики получат свои деньги до 11 июня, говорится в сообщении.

Напомним, организация находилась на 227 месте в российской банковской системе и была участником системы страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что ЦБ обозначил сроки возвращения ВВП России к допандемийному уровню.

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