Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

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Большинству россиян достаточно зарабатывать 70-150 тысяч рублей в месяц, чтобы организовать долгосрочные накопления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели в мае 2021 года в России.

Уточняется, что к исследованию присоединились более пяти тысяч человек. Среди них 43 процента опрошенных назвали заплату в 70-150 тысяч рублей, а 19 процентов россиян готовы получать для накоплений 50-70 тысяч рублей в месяц.

Более 200 тысяч рублей в месяц для создания накоплений необходимо получать 15 процентам опрошенных, а девять процентов граждан РФ могут составить накопления с зарплаты в 50 тысяч рублей.

В исследовании отметили, что на данный момент пятая часть россиян делает накопления на будущее, а треть граждан собираются начать откладывать средства в ближайшее время, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что ЦБ обозначил сроки возвращения ВВП России к допандемийному уровню.

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