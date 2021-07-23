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ЦБ отозвал лицензию у московского «Руна-банка»

Илья Ашуров

Финансы
ЦБ отозвал лицензию у московского «Руна-банка»
Фото: Вечерняя Москва

Центробанк отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

— Реализуемая бизнес-модель демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года «Руна-банк» является убыточным. Отражение реальных кредитных рисков в соответствии с требованиями Банка России приводило к нарушению обязательного норматива, — говорится в сообщении.

«Руна-банк» входил в систему страхования вкладов. Таким образом, его вкладчики смогут вернуть до 1,4 миллиона хранящихся в банке средств. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 августа.

Также лицензии лишилась небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество». По данным регулятора, организация была вовлечена в проведения непрозрачных операций, в том числе осуществляла расчеты с онлайн-казино и нелегальными букмекерскими конторами.

Днем ранее, 22 июля, руководители крупнейших банков РФ предупредили Банк России об опасности нарушения нормативов достаточности капитала более чем сотней банков из-за выдвинутых ЦБ ранее предложений по урегулированию экосистем.

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