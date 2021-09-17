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Избирательные участки и система онлайн-голосования начали работу в Москве

Анастасия Колоскова

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Избирательные участки и система онлайн-голосования начали работу в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Началось голосование на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина. Избирательные участки открылись в Москве 17 сентября в 08:00.

По словам заместителя председателя Московского городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, в столице будут работать 3 486 участков, в том числе четыре госпиталя для коронавирусных больных и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать только один день — 19 сентября. Проголосовать на остальных участках можно будет все три дня: с 8.00 17 сентября до 20.00 19 сентября.

В общественном штабе по наблюдению за выборами в столице отметили, что в этом году 5 572 235 горожан будут голосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 жителей столицы отдадут свой голос в электронном формате.

Москвичи могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут жители столицы, успевшие подать заявление до 23:59 13 сентября.

На официальном сайте мэра Москвы начал работу новый сервис, который поможет жителям города найти избирательный участок для голосования на выборах в Государственную думу РФ 17–19 сентября.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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