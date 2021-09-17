Глава Банка России оценила вероятность наступления мирового кризиса

Фото: пресс-служба Совфеда

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность наступления в мире глобального экономического кризиса. Своим мнением руководитель ЦБ поделилась в интервью с РБК.

По ее словам, начало мирового финансового кризиса маловероятно.

— Вероятность мы оцениваем как очень низкую, — сказала она.

Набиуллина уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».

Глава ЦБ подытожила, что негативные тенденции прослеживаются в мягкой денежно-кредитной политике. В связи с этим Центробанк считает возможным информировать население об изменениях в мировой экономике и о том, какой будет реакция Банка России на глобальный кризис, если таковой начнется.

До этого Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике. Она отметила, что в дальнейшем инфляция снизится из-за того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, также будет сказываться эффект от начавшегося в марте ужесточения денежно-кредитной политики.