Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике

Юлия Курганова

Экономика
Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Инфляция в стране находится на пиковых значениях, в сентябре она может немного вырасти, но начнет снижаться в следующем квартале. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей, — рассказала она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что инфляция снизится из-за того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, также будет сказываться эффект от начавшегося в марте ужесточения денежно-кредитной политики.

Она уточнила, что в сентябре инфляция будет в районе 7 процентов. По ее словам, инфляция вернется к целевому уровню (4 процента) во второй половине 2022 года.

Набиуллина предупредила о приближении к пределу роста ипотеки в России. Она отметила, что стоит быть внимательными к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.

Читайте также:
ЦБ РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте