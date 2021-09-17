Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике

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Инфляция в стране находится на пиковых значениях, в сентябре она может немного вырасти, но начнет снижаться в следующем квартале. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей, — рассказала она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что инфляция снизится из-за того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, также будет сказываться эффект от начавшегося в марте ужесточения денежно-кредитной политики.

Она уточнила, что в сентябре инфляция будет в районе 7 процентов. По ее словам, инфляция вернется к целевому уровню (4 процента) во второй половине 2022 года.

Набиуллина предупредила о приближении к пределу роста ипотеки в России. Она отметила, что стоит быть внимательными к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.