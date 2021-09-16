Набиуллина предупредила о приближении к пределу роста ипотеки в России

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Россия приближается к пределу роста ипотеки, а рост такого кредитования должен быть соразмерен увеличению доходов. Об этом заявила председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина в четверг, 16 сентября.

— Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки, — рассказала она.

Набиуллина добавила, что стоит быть внимательными к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения. В данной ситуации следует смотреть не на число людей, которые ее взяли, или на долю к ВВП, отметила председатель ЦБ.

Ипотека является кредитом на долгие годы, с ним должен быть и соответствующий уровень доходов семей, уточнила она. По итогам третьего квартала 2020 года уровень проникновения ипотеки в регионах, по оценкам ЦБ, в среднем составил четыре-пять процентов.

Общие темпы роста выдачи ипотеки в этом году окажутся выше 20 процентов, предполагает Набиуллина. В 2020-м банки, несмотря на пандемию коронавируса, поставили рекорд по их выдаче, тогда объем составил 4,4 триллиона рублей, отмечает РБК.

2 сентября ЦБ заявил, что в сценарии «финансового кризиса» ожидаетс спада российской экономики в 2023 году на 1,4–2,4 процента. При этом возвращение на уровень 2022 года, согласно прогнозу регулятора, произойдет только в 2024 году.

Помимо базового сценария, ЦБ также рассматривает варианты «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция», а также «Финансовый кризис». Последний предполагает волатильность на финансовых рынках в 2022 году, уточнили в ведомстве. Быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США в нем может привести к увеличению обеспокоенности инвесторов о перспективах возврата вложенных средств.