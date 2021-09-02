ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса из-за США

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Банк России (ЦБ) в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада российской экономики в 2023 году на 1,4–2,4 процента. Это следует из проекта ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022–2024 годы.

— Финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4–2,4 процента. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут трех-четырех процентов, — говорится в документе.

При этом возвращение на уровень 2022 года, согласно прогнозу регулятора, произойдет только в 2024 году. Помимо базового сценария, ЦБ также рассматривает варианты «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция», а также «Финансовый кризис».

Последний предполагает волатильность на финансовых рынках в 2022 году, уточнили в ведомстве. Быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США в нем может привести к увеличению обеспокоенности инвесторов о перспективах возврата вложенных средств.

Это способно стать причиной того, что 2023 год начнется с массовой продажи рисковых активов и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками. В данном сценарии риск-премии последних существенно вырастут, а наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании долга.

Итогом этого станет масштабный финансовый кризис в мировой экономике в первом квартале 2023 года, сопоставимый по масштабу с кризисом 2008–2009 годов, предупредили в Банке России. Также замедление экономической активности приведет к снижению цены на нефть до 40 долларов за баррель в 2023 году с восстановлением до 45 долларов в 2024 году, отмечается на сайте ЦБ.