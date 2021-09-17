Более миллиона раз предприниматели воспользовались программами МБМ в столице

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Более 100 тысяч московских предпринимателей обратились за поддержкой в Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с начала 2021 года. А за все время существования организации за помощью обратились почти 1,1 миллиона раз. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила заместитель мэра столицы в правительстве города Наталья Сергунина.

МДМ на базе московского департамента предпринимательства и инновационного развития оказывает комплексную помощь бизнесменам в вопросах запуска и ведения собственного дела в городе.

— Основные направления работы проекта «Малый бизнес Москвы» — бесплатная консультационная и образовательная поддержка, внедрение полезных онлайн-инструментов для предпринимателей. Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса — от его запуска до масштабирования, — объяснила Наталья Сергунина.

С начала текущего года сотрудники государственного учреждения провели консультации более 66 тысяч раз для представителей делового сообщества города.

Особой популярностью у бизнесменов пользовались занятия о мерах поддержки со стороны столичного правительства. Специалисты МБМ помогали предпринимателям подобрать подходящую программу помощи — от льготных кредитов до субсидий.

Популярным запросом также стала государственная регистрация бизнеса.

С начала 2021 года консультациями воспользовались почти 35 тысяч раз. В рамках лекций предприниматели узнали основы маркетинга, менеджмента и личной эффективности. Такие знания помогли владельцам бизнеса в Москве стать более конкурентоспособными, увеличить прибыль и даже запустить новые проекты.

В среду, 15 сентября, Наталья Сергунина рассказала, что центр «Мосволонтер» открыл для москвичей школу тренеров «Обучай». В учреждении будет проходить подготовка волонтеров, которые в будущем смогут сами преподавать основы добровольчества.