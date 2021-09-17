Движение временно ограничат на некоторых улицах Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе, 18с1 Карта всех событий

В связи с проведением инженерных работ 24 и 25 сентября на нескольких столичных улицах в разных округах города будет временно ограничено движение. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в ВАО с 25 сентября будет закрыта для движения транспорта одна полоса на Открытом шоссе в районе дома 18, строение 7. Ограничения будут длиться до 15 октября.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В Мукомольном проезде в ЦАО движение будет перекрываться в два этапа. В районе дома 11 транспорт не сможет проехать с 25 сентября по 1 декабря, а затем движение будет вновь перекрыто с 11 января по 6 марта 2022 года.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Также движение ограничат на Головинском шоссе. В районе дома 45 на улице Адмирала Макарова с 24 сентября по 11 октября будет занята одна полоса движения.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что с 20 сентября по 20 ноября 2021 года будет перекрыто движение на участке бокового проезда Ленинградского проспекта.