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Движение на участке бокового проезда Ленинградского проспекта перекроют с 20 сентября

Анастасия Волоснова

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Движение на участке бокового проезда Ленинградского проспекта перекроют с 20 сентября
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Алабяна Карта всех событий

С 20 сентября по 20 ноября текущего года будет перекрыто движение на участке бокового проезда Ленинградского проспекта. Об этом рассказали в пятницу, 10 сентября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за дорожных работ перекроют участок дублера Ленинградского проспекта в сторону области у пересечения с улицей Алабяна.

Чтобы автомобилисты могли продолжать ездить по данному маршруту, на оставшейся части улицы временно организуют двустороннее движение.

Проезд автомобилей будет полностью перекрыт от дома 77, корпус 1 по боковому проезду проспекта до дома 77а по самому Ленинградскому проспекту, пишет агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 4 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что с 20 сентября еще две новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве.

Одна из них расположится на эстакаде, которая соединяет Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе. Специалисты пояснили, что эта выделенная линия ускорит движение в полтора раза, а проезд по участку займет одну минуту.

При этом на участке Гончарной улицы в Москве 5 сентября перекроют движение из-за проведения киносъемок. Перекрытие будет введено с 8:00 до 22:00 на участке от дома 3, строения 3, до дома 11, строение 1.

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