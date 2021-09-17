Андрей Бочкарев: К 2024 году в Новой Москве построят 11 миллионов квадратных метров недвижимости

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За текущий и два следующих года в Новой Москве планируется построить 11 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более сотни самых разных социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с начала 2021 года в новых округах построили и ввели в эксплуатацию три миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 22 объекта социального назначения.

— Новая Москва — один из драйверов развития всей агломерации. Здесь создаются современные многофункциональные районы, включающие в себя объекты самого разного назначения. С момента присоединения к Москве на этой территории построено около 20 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 110 социальных объектов, — рассказал заммэра.

По словам Андрея Бочкарева, важной составляющей проектов является появление рабочих мест в шаговой доступности от жилых кварталов.

— Это, с одной стороны, позволяет создать более комфортные условия жизни в ТиНАО, а с другой — сформировать налогооблагаемую базу и создать новые центры деловой активности, — подчеркнул глава строительного комплекса.

Андрей Бочкарев напомнил, что с момента присоединения новых округов в рамках реализации крупных инвестиционных проектов создано 255 тысяч рабочих мест.

Накануне заммэра рассказал, что в столице с начала текущего года построили и ввели в эксплуатацию почти девять миллионов квадратных метров различной недвижимости. По его словам, несмотря на сложности, московские строители снова побили рекорды по объему возводимых построек.