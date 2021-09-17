Более 250 тысяч голосов отдали москвичи за первые два часа онлайн-выборов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За первые два часа в онлайн-голосовании приняли участие более 250 тысяч жителей Москвы. Выборы продлятся до 19 сентября.

Москвичи могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

В первые часы голосования в систему поступало около 47 тысяч запросов в секунду. Это подтверждает популярность электронного голосования. Всего более двух миллионов жителей столицы отдадут свои голоса в электронном формате.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут жители столицы, успевшие подать заявление до 23:59 13 сентября. Они могут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.