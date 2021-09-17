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Стало известно о возможном визите Виктории Нуланд в Москву

Полина Долганова

Политика
Стало известно о возможном визите Виктории Нуланд в Москву
Фото: Cоцсети

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд может посетить Россию осенью текущего года. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Уточняется, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают возможность визита замгоссекретаря США в РФ.

Даты и цели поездки пока остаются неизвестны.

Информацию о переговорах по поводу визита Нуланд в Россию также опубликовал «Коммерсант». По данным издания, американский дипломат может посетить российскую столицу в ноябре 2021 года.

До этого сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи организации.

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