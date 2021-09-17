Генсек ООН планирует встретиться с Лавровым на неделе высокого уровня

Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что хочет встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи организации.

— Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе. Не могу сказать сейчас точно, но она уже внесена в мою программу, — сказал генсек.

Неделя высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН будет проходить с 21 по 27 сентября.

Глава МИД России в ходе сессии будет возглавлять делегацию со стороны РФ. Предполагается, что Лавров очно выступит на общих прениях 25 сентября. Кроме того, министр может провести на неделе высокого уровня ГА несколько переговоров с коллегами из зарубежных стран, передает РИА Новости.

До этого, 12 сентября, генеральный секретарь ООН заявил, что мир находится перед «поворотным моментом», после которого глобальный порядок будет нарушен и наступит всеобщий кризис. На данный момент, по его мнению, страны движутся в неправильном направлении. По его словам, необходимы общность интересов и совместная работа. Ни одна страна не в силах решить собственные проблемы в одиночку. Тем более в условиях «огромного стресса» после пандемии коронавируса.

18 июня стало известно, что Антониу Гутерреша назначили генеральным секретарем Генассамблеи ООН на второй срок. Гутерреш будет занимать пост пять лет — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.