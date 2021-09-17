Завещание покойного принца Филиппа засекретили на 90 лет

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Судья Эндрю Макфарлейн обнародовал постановление Высокого суда, в котором говорится, что завещание герцога Эдинбургского засекретили на 90 лет.

Такое решение суд вынес с целью поддержать и сохранить достоинство действующей королевы Англии Елизаветы II.

Отмечается, что завещания членов королевской семьи сохраняются в секрете неопределенное количество лет, однако последнюю волю покойного супруга королевы засекретили на минимально возможное время.

— Есть необходимость усилить защиту, предоставляемую действительно приватным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи, — цитирует BBC постановление суда.

По прошествии срока с завещанием герцога Эдинбургского смогут ознакомиться его родственники, которые впоследствии сообщат о своем желании или нежелании раскрывать подробности документа на всеобщее обозрение, передает New Inform.

Принц Филипп скончался утром 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. По словам главы королевского двора и врача королевы Елизаветы II, причиной смерти принца стала старость, а не сопутствующие болезни.