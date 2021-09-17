Андрей Бочкарев: Более 20 объектов культуры построят в Москве к 2024 году

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С января 2021 года в Москве построили четыре объекта культурного назначения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство объектов культурного назначения является важной составляющей гармоничного развития города. Всего с 2011 года в городе построено 57 зданий для учреждений культуры, в том числе четыре строения — в этом году, — рассказал заммэра.

По его словам, в настоящее время завершились строительство и реконструкция дома культуры ГЭС-2, новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова», Детской школы искусств имени М. И. Глинки, а также Детского музыкального театра юного актера.

Андрей Бочкарев отметил, что работа по строительству объектов культуры продолжится.

— Так, до конца 2023 года будут проведены работы по реконструкции и строительству 21 здания для учреждений культуры и искусства, — добавил он.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что появление новых концертных залов, театров, галерей и арт-пространств повышает качество и комфорт жизни в городе.

Заммэра привел данные независимого исследования компании BCG, согласно которым разнообразие видов досуга в Москве за последние годы в среднем выросло на 26 процентов. Сам показатель вырос в 90 процентах районов, среди которых лидерами в этой части стали центр столицы и Новая Москва.

Накануне заммэра рассказал, что в столице с начала текущего года построили и ввели в эксплуатацию почти девять миллионов квадратных метров различной недвижимости. По его словам, несмотря на сложности, московские строители снова побили рекорды по объему возводимых построек.