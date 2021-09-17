В дептрансе объяснили запрет парковки самокатов на Патриарших прудах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Парковки для электросамокатов решили перенести с Патриарших прудов из-за большого количества людей на тротуарах. По этой же причине здесь ограничена скорость движения самокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

— Мы в целом решили пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие, — рассказали в дептрансе.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время парковки для самокатов будут перенесены в более безопасные и удобные места.

Скоростные ограничения на Патриарших прудах необходимы для обеспечения безопасности, подчеркнули в дептрансе.

— Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Всего в Москве уже больше 100 медленных зон, — сообщили в пресс-службе.

В дептрансе отметили, что решение было принято совместно с операторами кикшеринга и муниципальными депутатами.

О новых ограничениях для электросамокатов сообщила депутат Пресненского муниципального округа Виктория Пальгова. Она отметила, что пользователи сервисов прокатных самокатов больше не могут завершать аренду на Патриарших прудах. Кроме того, скорость арендуемых самокатов в районе не будет превышать 15 километров в час, подчеркнула депутат.