На Патриарших прудах уберут парковки для самокатов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение прокатных электросамокатов на Патриарших прудах будет контролироваться: теперь здесь нельзя завершить аренду, а скорость самих транспортных устройств сильно ограничена. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему было принято такое решение и какие перемены ждут любителей самокатов.

Демонтируют в течение двух недель

Об изменениях в работе прокатных самокатов на Патриарших сообщила депутат Виктория Пальгова. На своей странице в Facebook она рассказала, что из-за многочисленных жалоб здесь перестанут действовать парковки.

— Зная о проблеме не понаслышке, я как муниципальный депутат постоянно обращала внимание органов исполнительной власти Москвы на необходимость вмешательства в ситуацию и регулирования движения электросамокатов на улицах Патриарших прудов, — написала Пальгова.

Она рассказала, что несколько дней назад ситуация обсуждалась с представителями Дептранса и крупнейших сервисов аренды самокатов. По словам депутата, было принято решение демонтировать все стойки в течение двух недель.

В комментариях к публикации одна из подписчиц отметила, что самокаты действительно представляли большую проблему.

— Невозможно было пройти даже взрослому человеку из-за наваленных самокатов вокруг пруда, а уж с детьми или с коляской вообще можно было только по проезжей части обойти, — пожаловалась девушка.

Пальгова отметила, что столичные сервисы аренды самокатов уже не позволяют пользователям завершить аренду на территории Патриарших прудов.

— Деактивированы парковки в приложениях операторов по периметру пруда и на Малой Бронной, — сообщила депутат.

Она уточнила, что под запрет попали парковки на Малой Бронной улице до дома номер 16, а также в Ермолаевском, Большом Патриаршем и Малом Патриаршем переулках.

Кроме того, скорость движения самокатов на территории Патриарших прудов теперь не будет превышать 15 километров в час.

— Медленные зоны по периметру пруда и на прилегающих улицах введены сервисами Urent, Yandex Go и Whoosh, — рассказала Пальгова.

Закончить поездку на границе района

Информацию об изменениях в режиме работы «Вечерней Москве» подтвердили в пресс-службе сервиса Whoosh.

— На сегодня убраны все парковочные точки Whoosh в центре района Патриарших прудов, а сама зона ограничена для передвижения скоростью 15 км/ч, — отметили в компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что диалог с жителями района вела инициативная группа, в состав которой входили представители управы Пресненского района, депутат Виктория Пальгова, ЦОДД, Дептранс, Whoosh и другие участники рынка кикшеринга.

При этом пользователи сервиса по-прежнему могут закончить поездку на границе района: все доступные для парковки точки обозначены в приложении значком «P».

«Вечерняя Москва» также запросила комментарии в департаменте транспорта и других сервисах аренды самокатов.

Не самая большая проблема

Телеведущий и актер Михаил Ширвиндт, проживающий на Патриарших прудах, в беседе с «Вечерней Москвой» отмечает: раньше здесь действительно было много электросамокатов.

— Мне было не очень комфортно, что у меня самокаты перед домом навалены кучей. Можно там не делать парковки, организовать их в сотне метров от Патриарших, — сказал Ширвиндт.

Собеседник «Вечерней Москвы» считает, что вместо снижения скорости самокатов нужно наращивать инфраструктуру и менять отношение к ней.

— Запрещать — не выход, нужно больше уделять внимание инфраструктуре. На Малой Бронной сделали велодорожки, я за семь лет там раз десять видел велосипедистов. И к ним предъявляли претензии, что они мешают ходить, — отмечает Ширвиндт.

По его словам, рев автомобильных двигателей по-прежнему доставляет жителям Патриарших прудов гораздо больше неудобств, чем самокаты. Меры, которые вводились летом для решения этой проблемы, уже не действуют, заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Летом на Патриаршие действительно ограничивали въезд для автомобилистов: местные жители жаловались на высокий уровень шума. Право беспрепятственного проезда получили только автовладельцы с местной пропиской, а также те, кто снимает на Патриарших жилье или имеет резидентное разрешение на парковку.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 сентября внес в Мосгордуму поправки об увеличении в десять раз штрафов за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.