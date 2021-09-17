Завершилось благоустройство парка Летчиков-испытателей на западе столицы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили благоустройство парка Летчиков-испытателей в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы.

На территории появились комфортные для отдыха площадки со скамейками под навесами и новые опоры освещения. Специалисты установили здесь большие круговые качели, обновили дорожно-тропиночную сеть и реконструировали площадку для выгула собак.

Территорию дополнительно озеленили. В парке высадили более 3000 кустарников, а также разбили цветники и привели в порядок газоны.

— Парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь Школе младших авиационных специалистов связи установили солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют королями неба, — отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также сотрудники комплекса отремонтировали в парке и прилегающих дворах детские площадки. На них установили новые качели, горки, канатные комплексы и песочницы.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Все работы по благоустройству проводились с учетом мнения местных жителей, добавили в ведомстве.

Накануне глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков рассказал, что в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького провели восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней.