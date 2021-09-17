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Биолог рассказал, чем опасны персики и нектарины с бурой гнилью

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Биолог рассказал, чем опасны персики и нектарины с бурой гнилью
Фото: pixabay.com

Персики и нектарины с бурой гнилью могут вызвать у человека легкое пищевое расстройство. При этом зараженные плоды, завезенные из Грузии, не несут никакой опасности для плодовых культур столичного региона. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев.

Ранее стало известно, что в грузинских нектаринах и персиках, ввезенных на территорию РФ, инспекторы Россельхознадзора обнаружили опасные вирусы. Речь идет о бурой монилиозной гнили.

По словам Воробьева, бурая монилиозная гниль — это опасное карантинное заболевание, которое поражает преимущественно кустарники и деревья из семейства розоцветных.

— В основном это косточковые культуры: слива, персики, вишня и черешня. Также встречается бурая гниль в клубнике, в меньшей степени в яблоках и грушах, — сказал Воробьев.

Для заражения здоровых плодов бурой гнилью достаточно того, чтобы на них попало небольшое количество спор, предупредил эксперт.

— Плоды начинают болеть и покрываются плотным слоем плесени. Такие фрукты и ягоды не стоит употреблять в пищу. Никакой опасности они для человека не несут. Но, если все-таки съесть зараженный плод, существует риск заполучить легкое пищевое расстройство, — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что бурая гниль поражает только те культуры, которые уязвимы для нее.

— Например, с персика бурая гниль вряд ли распространится на виноград или березу. Инфекции нужен субстрат для своего роста. А в столичном регионе такого субстрата нет. У нас в промышленных масштабах никто не выращивает абрикосы или персики в Москве. Соответственно, угрозы распространения инфекции для косточковых культур в столичном регионе нет, — заметил биолог.

Однако при неправильной транспортировке зараженных плодов в южных регионах, где растут персики или абрикосы, распространение бурой гнили может достигнуть катастрофических масштабов, заключил Воробьев.

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